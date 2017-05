Marchan en apoyo a Comisión Revisadora

Con pancartas y porras, los obreros de AHMSA exhortaron a Sergio Medina, y a Eduardo Jordán abrir bien sus oídos y llevar las ponencias que los trabajadores expusieron en sus pliegos petitorios

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Cerca de 700 trabajadores sindicalizados de la siderúrgica dos de Altos Hornos de México adheridos a la Sección 288 del Sindicato Democrático Nacional, salieron la tarde de este martes a marchar en apoyo total a la Comisión Revisadora del Contrato Colectivo de Trabajo que sigue negociando el incremento directo al salario.

Los poco más de 40 grados centígrados que se dejaron sentir ayer en esta región no fueron impedimento para que cientos de obreros se reunieran en el monumento conocido como el Ave Fénix en punto de las 15:30 horas con pancartas alusivas en apoyo a la comisión que revisa el contrato colectivo de trabajo que les pertenece a estos obreros.

Con porras conocidas como “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, así como, “obrero unido jamás será vencido” y con asfalto por demás ardiente por los 40 grados centígrados que azotaron el día de ayer a esta región, los obreros sudorosos no dejaron de lanzar consignas refrendando su total apoyo para obtener un incremento justo directo al salario.

Recorriendo la calle Hidalgo con mano alzada lanzaron gritos y porras a favor del Secretario General, Eduardo Jordán Mancha, así como el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Sergio Medina Ibarra, quien está por primera vez respaldando a esta sección local y de la cual esperan el mejor resultado.

Así continuaron hasta llegar a la Plaza Principal, para tomar a calle Carranza con dirección su recinto sindical, donde los obreros participantes aprovecharon para solicitar a sus líderes sindicales se luche por el ingreso de nuevos trabajadores ya que ha sido un tema trabado en el que la empresa de Altos Hornos no ha cubierto las vacantes que se han generado con los retiros voluntarios y bajas de trabajadores activos.

Una vez dentro de las instalaciones de la Sección 288, los representantes de diferentes grupos al interior de planta dos y con la presencia del Secretario General de la Sección 147, Ismael Leija, reconocieron el esfuerzo y apoyo de mujeres obreras que también participaron en esta marcha y que luchan con esfuerzo por mejorar su contrato colectivo.

Así mismo exhortaron a los trabajadores en general que se tiene que salir a la calle cuando es necesario, cuando existe la necesidad de exigir mejoras salariales, y que la empresa se dé cuenta que la base trabajadora está más unida y que luchan por que se cubran sus cuadros básicos.

El mensaje fue directo para Sergio Medina, y Eduardo Jordán, con el propósito de que abran bien sus oídos y lleven las ponencias que los propios trabajadores expusieron en sus pliegos petitorios sobre todo en el tema de busca más oportunidades de empleo para los hijos de obreros dentro de Altos Hornos de México.