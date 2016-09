Muere degollado en Colinas de Santiago

Ladrones lo degüellan mientras dormía, y dejan a otro moribundo en hechos ocurridos al amanecer del domingo

REDACCIÓN / EL TIEMPO

Un hombre muerto al ser degollado mientras dormía en su domicilio y otro fue dejado moribundo al recibir varias cuchilladas, por parte de sujetos que se introdujeron con la intención de robar, en hechos acontecidos la madrugada de ayer domingo un la colonia Colinas de Santiago.

Fue al amanecer, alrededor de las 06:00 horas, cuando Mario Cabrera Molina de 32 años de edad y Ricardo, dormían en la casa marcada con el número 1342 de la citada colonia.

De acuerdo a versión de los vecinos a dos casas, llegó un vehículo Honda color rojo, el cual se estacionó y bajaron varios individuos, quienes intentaron ingresar en el domicilio donde se habían estacionado, pero al no poder abrir la puerta, se metieron al hogar de Mario y Ricardo, a los cuales sorprendieron durmiendo, y atacaron a punta de cuchillazos.

Los gritos desesperados de las víctimas fueron escuchados por los vecinos, quienes comenzaron a llamar a los números de emergencia, pero no les contestaron.

Según informaron varios vecinos, los delincuentes se hablaban entre ellos y uno gritaba que no lo mataran, a la vez que nombraba a uno por su nombre “Diego”, indicándoles que ya tenían que marcharse del sitio, porque ya se había hecho mucho “pancho”, tras lo cual se dieron a la fuga, llevándose varios artículos de valor, abordando el vehículo rojo e incluso dejaron tirado un televisor.

Apenas se marcharon los delincuentes, y vecinos acudieron a auxiliar a los heridos, logrando sacarlos a rastras en medio de una casa bañada en sangre, a Mario, lo habían degollado y la sangre le salía a borbotones por la garganta, mientras que Ricardo también se encontraba muy herido.

En una camioneta particular los llevaron a la Clínica 84 del IMSS, ubicado en la colonia Obrera Sur, Tercer Sector; desafortunadamente, Mario no resistió las graves heridas y murió.

Fue hasta entonces, casi 40 minutos de haber ocurrido los hechos, cuando la Policía Investigadora acudió al hospital a tomar conocimiento de la artera agresión, mientras que a toda velocidad patrullas en Colinas de Santiago, “peinaban” las calles en busca de los homicidas.

El Agente del Ministerio Público acudió a dar fe del deceso y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria local, lugar donde se le realizaría la necropsia de Ley.

Por su parte, las autoridades esperan a que Ricardo se recupere, aunque se encuentra entre la vida y la muerte, para que de información de lo ocurrido.