Mujeres dan el ‘si’ a Paredes

Se reúne candidato con empresarias y profesionistas

REDACCIÓN/EL TIEMPO

Mujeres profesionistas y empresarias de Monclova ‘dieron el si’ al candidato a la Presidencia Municipal por el Partido Acción Nacional, Alfredo Paredes López quien presentó su plataforma política ante este importante sector femenino de la Ciudad.

Alrededor de 150 mujeres dedicadas a diferentes actividades del comercio y empresarial escucharon de voz del candidato las propuestas que tiene para Monclova, en particular para las mujeres “que son el ‘corazón’ de las familias”, dijo.

Acompañado de su esposa Pamela Garanzuay así como de las candidatas a regidoras Luz María Pérez Torres, Ruth Valdez, Wendy Mailen Carlos Pizaña y la candidata a Síndica Marlene Montelongo Valles, el candidato Alfredo Paredes dijo estar seguro de tener en las mujeres de Monclova, a sus mejores aliadas.

Trabajar bajo los principios de honestidad y responsabilidad fue a lo primero que se comprometió Alfredo Paredes al sostener que en el seno de su familia desde pequeño le inculcaron la importancia de estos dos valores.

‘En el proyecto de Alfredo Paredes, las mujeres son una parte esencial, para ellas se ofrecerán las mejores condiciones de vida, desde lugares adecuados dónde pasear con su familia, programas de salud, cursos, atención especializada en las áreas legales y para aquellas que realicen alguna actividad comercial o empresarial, la asesoría para hacer crecer sus negocios’, destacó.

Entre las asistentes se encontraba su abuela materna doña Rebeca Campos, así como tías, hermanas y su señora suegra, quienes al igual que su esposa Pamela Garanzuay, en todo momento le han brindado el apoyo.

‘En lo que tengo de campaña, he escuchado el sentir de las mujeres monclovenses. Quieren seguridad, salir a la calle sin el temor de que un ladrón les robe el bolso o alguna otra de sus pertenencias, también piden servicios públicos, pero el mayor sentir de las mujeres es que en Monclova se continúe con una administración de puertas abiertas’, expuso ante las presentes.

El candidato habló de tiempos, y dijo que el tiempo de Dios, es el tiempo perfecto ‘Yo no tenía planes de convertirme en candidato a la Alcaldía, mis planes eran ser Director de Obras Públicas, terminar e irme a disfrutar mi matrimonio, planear hijos, hacer mis actividades en el rancho. Pero sin duda aquí estoy para cumplir una misión y eso es lo que haré’.

EXPRESAN MUJERES SU SENTIR

Con micrófono en mano, varias profesionistas y empresarias de Monclova expusieron su hartazgo contra la simulación que hay en dependencias de Gobierno Estatal y convocaron al resto de las mujeres monclovenses a no dejarse engañar con apoyos vanos que en nada resuelven la problemática del sector femenino.

‘¿Para qué queremos una tarjeta?, sea del color que sea. Lo que queremos es una buena atención en las dependencias de gobierno.

Como ejemplo citaron que en la Procuraduría de Justicia del Estado no se resuelve un robo, porque no hay elementos suficientes ni recursos para hacer las investigaciones, lo que a muchas mujeres perjudica ya que han sido afectadas por la delincuencia y nadie les resuelve su denuncia.

Las mujeres declararon que ‘le van a entrar’ porque con Paredes se sienten respaldadas, lo ven como un hombre que a pesar de su juventud actúa con firmeza y sin temor.

‘APOYEN A ALFREDO, ES UN

GRAN HOMBRE’: PAMELA

‘Sé que en estos momentos pudieran estar en su hogar, con su esposo, con sus hijos con su familia. Sin embargo, están aquí con nosotros lo que demuestra que ustedes al igual que Alfredo y yo, quieren un mejor Monclova’ destacó la esposa del candidato a la Alcaldía, Pamela Garanzuay.

Agregó que Hablar de Alfredo Paredes, con el cual nunca terminaría.

Lo calificó como un hombre emprendedor, decidido a lograr lo que se propone y dijo que la vida los ha puesto en el camino de servir a Monclova, pero para lograrlo necesitan de todos las mujeres, el esposo sus hijos y en general la familia.

La licenciada Pamela Garanzuay destacó que el camino para ganar la elección es difícil y muchas veces atropellado, pero para Alfredo Paredes, es más difícil dejar de luchar por un propósito.