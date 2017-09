Ni la Policía logra quitarle unidad oficial a Venegas

Sindicatura contempla suspenderle el sueldo al Director de Bacheo hasta que entregue la camioneta que se reasignó a Obras Públicas

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

Elementos de la Policía Municipal llegó al domicilio del Director de Bacheo, Carlos Venegas para retirarle la camioneta Ford que se reasignó a Obras Públicas y que el funcionario municipal se ha negado entregar desde hace más de un mes, por lo que la Síndico municipal contempla otras medidas como pedirle a Recursos Humanos suspenda el sueldo.

Tayde Albert Rodríguez, Síndico municipal dio a conocer que en reiteradas ocasiones se ha solicitado al Director de Bacheo haga entrega de la camioneta Ford que estaba asignada al departamento, ya que se hicieron algunos acomodos y se reasignó el vehículo a Obras Públicas, como una medida de ahorro en combustible.

“Seguramente no se requiere mucho la unidad en ese departamento porque desde que se le solicitó a Carlos Venegas la tiene resguardada en su casa y no se ha utilizado, eso quiere decir que no la necesita”.

Destacó que se le solicitó por escrito la unidad, y el oficio fue avalado por la Contraloría municipal, sin embargo se ha negado a entregarla para reasignarla a Obras Públicas donde es necesaria.

Por lo que tuvieron que buscar la intervención de Seguridad Pública que envió elementos y una patrulla a requerir la unidad hasta el domicilio del funcionario municipal, sin embargo no hubo respuesta ya que éste no se encontraba en su hogar.

“Hay que aclarar que esta situación no es personal sino el trabajo que a la Sindicatura le corresponde, porque ningún funcionario es dueño de los muebles del municipio, deben respetar”.

Destacó que una de las medidas que se pueden tomar contra el funcionario es el detenerle el sueldo hasta que haga entrega de la unidad municipal, sin embargo esperan que lo haga por su propia voluntad antes de adoptar una postura más agresiva.