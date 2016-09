Niega Fiscalía acuerdo con UCD

Roberto Díaz dijo, no se puede tener ningún acuerdo al estar imposibilitados para devolver autos decomisados

El Administrador Fiscal de Coahuila, Roberto Díaz desmintió que haya un acuerdo para devolver los autos de procedencia extranjera que han sido decomisados, e indicó que no se puede tener ningún acuerdo al estar imposibilitados para realizar cualquier acuerdo similar.

“Es totalmente mentira y devolverlos es imposible, no se va a tener ningún acuerdo, eso ya lo he dicho muchas veces y se los reitero, no puede haber ningún acuerdo por que no somos la instancia a quién le deben hacer esa petición, no existe ningún acuerdo porque nosotros estamos imposibilitados, nosotros tenemos un convenio que es con el SAT y que tenemos que cumplirlo al 100 por ciento”, declaró.

Añadió que si no cumplen con los requisitos por Ley, no pueden devolver los vehículos de procedencia extranjera que han sido decomisados, calculando cerca de 580 unidades incautadas de las cuales más de la mitad adjudicadas.

“Ya adjudicadas al Estado nosotros hacemos la distribución correspondiente, eso nos lo faculta la Secretaria de Hacienda, esto se da tras un tiempo determinado en que los autos ya han sido decomisados y se ponen a disposición del Estado”, declaró.

Díaz, reiteró que no existe posibilidad de que el mencionado convenio que refiere la UCD se lleve a cabo pues no lo tiene permitido y mucho menos blindarlos de las acciones regulatorias en materia de control vehicular.

Por otra parte indicó que se han superado las expectativas en materia de recaudación, teniendo un cumplimiento de 586 mil contribuyentes que han cubierto sus derechos de control vehicular, en donde un 3 por ciento quedan pendiendientes de pago de su tenencia y en general el cumplimiento ha sido del 78 por ciento, superando todas las metas que habían propuesto.