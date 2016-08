Niegan ingreso a estudiante

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Familiar denuncia negligencia del Director Borjón de la Secundaria 76 al no querer aceptar a un menor de 13 años, quien puede perder el año, argumenta que no hay espacio, pero Servicios Educativos aseguró que hay más de cinco lugares disponibles.

Al menor Christopher, el Sistema de la Secretaría de Educación lo ubicó en la Secundaria Ildefonso Fuentes de la Zona Centro del Municipio de Castaños y por motivos económicos el menor no puede llegar hasta allá, sus padres están contemplando que pueda perder el año escolar.

Su abuelita Blanca, vive cerca de la Secundaria 76 ubicada en la colonia Obrera Sur segundo sector, motivo por el cual piden cambio donde sí hay lugares disponibles. Sin embargo, el Director de apellido Borjón no acepta al menor aunque le falten espacios para llenar los salones de la institución.

“Ni siquiera pedimos que sea en la mañana, con que haya espacio en la tarde está bien, pero no es justo que le queden lugares como me dijeron en Servicios Educativos y no acepte a mi nieto. El Director le está cerrando las puertas a los jóvenes y pueden perder el año escolar, sus papás por cuestiones de trabajo no pueden irlo a dejar”, comentó Blanca

Los niños de las colonias circundantes como Santa Eulalia y Burócratas, también se han quedado sin año escolar por la misma razón. Christopher vive en el Fraccionamiento Villarreal frente a la Escuela Primaria Benito Juárez. El Director le dijo a la abuelita que fuera con él último día de inscripción para revisar los lugares, pero ese día le dio otra fecha.