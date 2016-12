Señala que habrá consulta abierta entre militantes y simpatizantes del PRI

VANGUARDIA/EL TIEMPO

No hay todavía un candidato a Gobernador por parte de nuestro partido, y el que quiera, se puede registrar porque habrá una consulta abierta para designarlo, explicó el Gobernador Rubén Moreira sobre el proceso interno que vive el PRI rumbo a la elección del 2017. En la Región Centro, durante la supervisión de obra del Puente Castaños, se le preguntó que los partidos opositores hacen señalamientos de que en el PRI se está dando una desbandada, porque no están de acuerdo en que Miguel Riquelme sea el próximo candidato a Gobernador. “No hay candidato todavía en nuestro partido. Va haber una consulta abierta, el que quiera se pueda registrar. No sé si en los otros partidos vayan a hacer lo mismo”, dijo. El PRI de Coahuila decidió en consulta a su Consejo Político Estatal que el candidato a la gubernatura surgiera de un proceso de consulta abierta a militantes y simpatizantes; de manera posterior el partido a nivel nacional avaló esta decisión y actualmente están en la etapa de emisión de la convocatoria para el proceso interno.