No ‘la hizo’ contratista

Incumple convenio para la instalación de 19 mil lámparas; le entra al quite Municipio

INFONOR/EL TIEMPO

Ante la lentitud del trabajo de la empresa CTN Led, Comercializadora Tecnológica del Norte, personal de Alumbrado entró al quite instalando las lámparas led en tres turnos, mientras la compañía contratista se convirtió en proveedora.

El contrato ganado por la empresa saltillense es por 128 millones de pesos y amparaba la instalación de 19 mil lámparas, postes, circuitos, una cantidad de postes y brazos, pero desde hace meses, personal de Alumbrado Municipal lleva a cabo este trabajo.

El Tesorero Juan Carlos Terrazas explicó que debido a que no avanzaba el proyecto con la empresa contratista, decidieron usar sus trabajadores para colocar las lámparas, lo que bajará el costo de la obra.

“En la medida en que no se avanzaba hicimos modificaciones, si es 128 millones (de pesos) quizá lleguen a 100 millones porque tuvimos que entrar, por eso entramos al quite, si estoy quitando, yo pongo, no era práctico, y eso implica costo y ahorro al contratista y se lo vamos a descontar, todo está contemplado, todo lo que pueda hacer con mi gente financieramente yo le voy a repercutir y aterrizar mejor el proyecto”, señaló el Tesorero.

De CTN Led sólo hay un representante en la Ciudad, de nombre Mario Delgado Contreras, quien es el enlace para proveer el material de iluminación, dado que personal de Alumbrado Municipal lleva a cabo el armado de las lámparas en una bodega ubicada en calle Mónaco 1025 de colonia Picasso.

En el mismo sitio, se almacenan más de tres mil lámparas que han sido retiradas de la ciudad ya que las cuadrillas de Alumbrado depositan a diario las lámparas tradicionales que retiran y presuntamente serán reutilizadas por el Municipio.

Isaac Sandoval, Subdirector de Alumbrado, informó que trabajan en tres turnos porque la orden es concluir antes de que concluya el año, y su trabajo es retirar la luminaria vieja y colocar la lámpara led.

Informó que llevan instaladas 12 mil 169 luminarias de 60 watts en colonias; 646 de 120 watts que van en avenida chicas, y 559 lámparas de 240 watts en el Bulevar Harold R. Pape, desde que empezaron el proyecto en enero.

Faltan por instalar, 760 lámparas de 60 watts en colonias, mil 800 lámparas de 240 watts en avenidas pequeñas y mil 500 de 120 watts, indicó.

“El trabajo de Alumbrado es retirar la luminaria, instalar la nueva y recoger y resguardarla en una bodega, si fallan las lámparas, las cambian, pero son muchos factores porque fallan, el voltaje de CFE, se oxidan las conexiones, las fotoceldas fallan o la lámpara, pero regularmente son fallas por las conexiones, porque la línea de CFE es de aluminio y nosotros conectamos con cobre, se sulfata las líneas, nada más hay humedad y hay que ir a limpiar líneas e ir a conectar”, comentó.

De acuerdo a su portal de internet, la compañía CTN Led se encarga de instalación, provisión y mantenimiento de lámparas led, y su dirección es José Musa de León, 2589-1, fraccionamiento Los Pinos, en Saltillo.