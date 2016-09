No soy gay, dice Óscar

Acusa Regidor a César Flores de dañar su imagen

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

En menos de 15 días pesan dos denuncias en contra del Diputado Federal, César Flores Sosa, la primera por parte del Alcalde Gerardo García Castillo y la segunda se dio ayer por el Regidor de Deportes, Óscar Castañeda quien acusó al Legislador Plurinominal de dañar su imagen mediante señalamientos a través perfiles falsos en redes sociales.

“Soy hombre por la gracia de Dios”, externó el Regidor de Deportes Óscar Castañeda Ortiz quien fue señalado como homosexual.

Trascendió en redes sociales una persona de nombre Marcos Valdés quien a través de su cuenta de Facebook, aseguraba que el Funcionario Público se declaraba ser gay, la noticia corrió como pólvora surgiendo comentarios tanto a favor como en contra del Funcionario.

En entrevista Óscar Castañeda, manifestó que esta no es la única ocasión que la misma gente de su partido invente algo sobre de él, recordó que a principios de la administración se le inventó que él era un borracho, cuando jamás ha tomado bebidas embriagantes.

“Yo no he declarado nada, soy hombre por la gracia de Dios, no me gusta meterme en redes sociales, porque me da coraje si se van contra mí, pero estoy seguro que es César Flores quien a través de sus perfiles falsos invento esto”.

Dijo no entendía la razón por la cual quieren afectar su imagen, si se ha dedicado sólo a trabajar.

Recordó que hace cinco años fue predicador y de ahí provienen los buenos valores, aseguró tener errores como todos, pero insistió en no ser Homosexual, al contrario se dijo en contra de matrimonios igualitarios.

“Dios al Hombre lo hizo Hombre y a la Mujer, Mujer, estoy en contra del matrimonio igualitario, si un niño o una niña es un matrimonio funcional en ocasiones se crían mal, imagínate en un matrimonio disfuncional hay confusión”, mencionó.

Reiteró, es una mentira que se haya declarado gay, insistió ser el Diputado César Flores a través de perfiles falsos, quienes quieren afectarlo, aun así dijo “Dios los ayude”.

