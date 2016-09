Nomina Univisión a la abogada de los obreros de Technotrim

Por medio de su cuenta de Facebook, Susana Prieto hizo público el link de la página de Univisión, emocionada comentó que nunca le había pasado eso y que su deseo no es ganar

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Por los esfuerzos y frutos realizados en Ciudad Juárez, la abogada Susana Prieto Terrazas fue considerada por Univisión-Entravisión para el concurso “Nuestros Héroes”, el cual está sujeto a la votación de la comunidad, aseguró no desea ganar pues sólo hace su trabajo.

Por medio de su cuenta de Facebook, la abogada hizo público el link de la página de Univisión, emocionada comentó que nunca le había pasado eso y que su deseo no es ganar. Susana Prieto Terrazas, también está ayudando a los trabajadores de la empresa TechnoTrim para que les den la terminación justa antes de que la nueva empresa tome el poder.

“No quiero ganar, necesariamente. Sé, que hay personas, que merecen, mucho más que yo, un reconocimiento así, pero estoy muy emocionada. Gracias al comité de selección, independientemente, del resultado, esto, no lo olvidaré jamás”, dijo.

También comentó, “Yo, que sólo soy objeto de calumnias, difamaciones y hasta obscenidades, por parte del Gobierno y los líderes empresariales, y de los dueños de los medios de comunicación a su servicio, no puedo creer, que éstas finas personas, me regalen, no a mí, sino a mis hijos y mi familia, ésta distinción”.

Indicó, es su familia, la principal afectada, cuando la señalan cómo extorsionadora, vividora, ladrona, estafadora y la peor delincuente, sin pruebas y sin sustento alguno, sólo para frenar la lucha, por un salario y trato digno, para los obreros.

“En una ocasión, Fernanda, mi única hija de los cinco que tengo, estaba haciendo una tarea para escuela, le encargaron un ensayo, documentado, de la persona que más admirara, en el mundo, y escogió hablar de mí. Después de exponer, los motivos de admiración, hacia mi persona, le pareció, que buscando en Internet, podría documentar mis luchas, y así lo hizo”.

De pronto, llegó a su recámara con su carita desencajada y le preguntó: ” mami, ¿qué es una extorsionadora?”, se levantó de la cama para abrazarla, lloró con ella. Siguió llorando, hasta el punto del grito y le pidió que cambiara de personaje, pues ella no tiene documentación posible y que avalara los puntos de admiración.

“Yo, trabajo para los pobres, y ellos, no son dueños de ningún periódico, ni canal de televisión, la mayoría, no tienen teléfono con Internet, y no tienen tiempo de acompañarla a la universidad a decir, que es falso, lo que los políticos, y poderosos, han