Nuevo jefe policiaco debe llegar a trabajar

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El Director de Seguridad Pública, Coronel Victorino Reséndiz Cortez hizo un llamado a quien vaya ocupar su lugar en la dirección de la Policía Municipal; dijo que aquel que llegue a tomar las riendas de la corporación debe llegar a trabajar y no a “calentar la silla”.

Comentó que su mandato en Seguridad Pública termina el 31 de diciembre, pues hasta ahora no ha recibido la propuesta de quedarse en el cargo.

“El 31 debe terminar un segundo después ya no voy a estar aquí, estuve esperando la pasada el cambio, lo digo honestamente yo no solicito nada, si institucionalmente me lo piden me quedo, si no es así bienvenido el que venga, pero que venga a servir como yo las 25 horas del día, no venga a calentar el asiento, que venga a trabajar y con mucha honestidad como lo hemos hecho hasta ahora, porque no recibo ni un centavo partido por la mitad de nadie”.

Recordó que, a él le tocó asumir la dirección de Seguridad Pública en una época difícil, cuando había inseguridad por la presencia de grupos delictivos.

“Llevamos 5 años sirviendo con excelente resultados, claro hay problemas como en todas las ciudades y ahora con el cambio esperamos no desestabilice la seguridad, porque antes mandaban los mañosos, los halcones yo los quite de la calle junto con GATEM porque esa gente estorba no sirven para nada”.

Insistió en que su trabajo ha sido institucional, y en la presente administración se quedó a trabajar porque el Alcalde Gerardo García confió en su trabajo.