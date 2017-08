Ofrece Infonavit facilidades

La omisión en el pago de aportaciones afecta a los trabajadores que no pueden tramitar créditos para vivienda

CRISELDA FARÍAS

INFONOR/EL TIEMPO

Infonavit promueve programas para regularizar la situación de patrones con rezago en aportaciones y no afectar a los derechohabientes en sus solicitudes de crédito, afirmó César Alejandro Arce García, gerente interino de la institución a nivel regional.

Afirmó que muchos derechohabientes son afectados porque no se registran las aportaciones en la sub cuenta de vivienda y eso lo toma el Infonavit como que no hay una relación laboral, por consiguiente, el trabajador no puede obtener un crédito.

Admitió desconocer el número de patrones incumplidos, pero el área de Fiscalización a nivel estatal está promoviendo programas para que las empresas puedan ponerse al corriente con esquemas de pago.

“Sí tenemos algo de omisión de aportaciones por parte de ellos y de amortizaciones, entonces, lo que el Instituto quiere es no afectar a los derechohabientes y poder llegar a un acuerdo con los patrones, que muchas veces, les llega el requerimiento de pago y se les hace muy excesivo, porque ya van varios años que no pagan y aparte de la omisión que se les está cobrando, se genera un cobro por multas, recargos y accesorios “, destacó.

Explicó que ofrecen convenios y esquemas de pago en la cobranza con el fin de desbloquear cuentas para que paguen y puedan los derechohabientes continuar cotizando para su crédito ante el Instituto.

El funcionario aclaró que pese al convenio de pago de las empresas, el trabajador no puede acceder al crédito, sino hasta que el patrón liquide el convenio, ya que no hay una garantía de que no vuelva a caer en mora y, para ello, no hay penalización.

El Infonavit lo que trata es de que el trabajador no se vea afectado por la falta de aportación de los patrones y busca la manera de que cumplan con el fin de que lo antes posible pueda cotizar y obtener su crédito, por lo que exhortó a acercarse al Instituto para dar solución al problema.