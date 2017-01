Opera banda de roba coches

Confirma el robo de vehículos en calles aledañas a la Clínica 7 del IMSS

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El Director de Seguridad Pública, Coronel Victorino Reséndiz Cortez, confirmó el reporte de robo de vehículos en calles aledañas al área de Ginecología de la Clínica 7 del IMSS, dijo que se tiene identificada a una banda de robacoches.

Señaló que el pasado miércoles, robaron un vehículo estacionado cerca del Seguro Social, en una calle donde hay poca afluencia de gente, situación que aprovechan algunas personas para delinquir.

Mencionó que también depende de los automovilistas, tomar las medidas de precaución para evitar los atracos.

“Son cuestiones de seguridad, la mayoría no son precavidos, hay que asegurarnos de quien anda haciendo daño, no cierran bien los vehículos, pueden poner un interruptor de corriente, botón de alarma aunque no todos los vehículos tienen”.

Comentó que los delincuentes, siempre están vigilando para ver quien deja su vehículo en condiciones inseguras, ya se tenía tiempo sin reportes en esta zona del Seguro Social, pero ahora vuelven otra vez porque ven la oportunidad de hacer atracos.

“Ven solo, ven que el carro está a modo, no hay gente, patrullas, vigilancia, los mismos lavacoches les informan donde pueden robar”.

El jefe de la Policía Municipal, manifestó que no es alarmante el robo de vehículos, las estadísticas han disminuido en relación a meses anteriores.

“Son robos graneados, en diferentes sectores se dan, cuando ven la oportunidad de un vehículo puede ser robado”, agregó.