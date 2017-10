Opera en Monclova Escuela Canina

La elección de una mascota debe hacerse conscientemente, señala adiestrador

CRISELDA FARÍAS

INFONOR/EL TIEMPO

Contar con un perro en casa amerita responsabilidad desde la elección de la raza que debe ir emparejada con la personalidad del dueño para una compañía excelente sin riesgo a la comunidad.

En Monclova existe la Escuela Canina, creada por Edmundo René Hernández Pacheco, adiestrador canino, en colaboración con Noé Adame Frausto, especialista en crianza del doberman, y Gustavo Ovalle, entrenador de búsqueda y rastreo, y guardia y protección, con el fin de enseñar al dueño a educar al canino.

Desde hace dos años nació Escuela Canina para instruir a la gente en el trato a sus mascotas y todo inicia con la elección de la misma pues una persona tranquila y noble debe elegir un perro dócil y raza pequeña, pues uno dominante, no podrá controlarlo, explicó el fundador de la escuela.

Depende de la personalidad del individuo para elegir a la mascota que debe tener de compañía, si es activo puede tener un perro que necesita hacer ejercicio, pero si le gusta pasar el tiempo viendo televisión, entonces necesita un perro de compañía, pequeño y pasivo.

Hernández Pacheco enseña a los dueños obediencia básica y avanzada de su perro, guardia y protección, con el fin de que el perro esté educado, obedezca a su dueño, no sea riesgo a la sociedad y convivan ambos en armonía.

“No importa la raza, desde mestizo o con pedigree, hay que ver las características del perro, hay que hablarle de acuerdo a su temperamento, si es un perro sumiso, hablarle que tenga confianza y a un perro dominante, no podemos ser tan amables, porque adquiere terreno y nos manipula”, explicó el entrenador.

La enseñanza básica para educar a un perro es la firmeza, aplicar un reglamento o disciplina y luego el amor, que es el premio, destacó el entrenador, si se rompe ese orden y se le gratifica al perro antes de lo que se quiere que ellos hagan o se eduquen, el perro se desconcierta.

El orden requiere dedicar tiempo al perro y establecer horarios para sus juegos, dar la comida, educarlo, paseos y reprenderlo en el momento en que hace un mal o travesura, pues su cerebro no lo registrará después de cinco minutos de pasado el suceso.

“Si el perro te tiró la ropa en la mañana, cuando tú no estabas y cuando regresas, ves lo que hizo, lo regañas o pegas, el perro no sabe el motivo de su mal, mejor ya no lo hagas, sino cuando lo vuelva a hacer y en ese momento lo castigas, es como registrará que hizo mal”, explicó.

Noé Adame Frausto, quien está enfocado a la crianza del doberman, pastor belga y pastor alemán, destacó que no existen perros malos sino malos dueños, pues es cuestión de educarlos, que tengan contacto con niños como con otros perros.

“Si a un perro lo tienes atado, cuando es un perro activo y debe salir a hacer ejercicio, o lo golpeas, al momento en que se logra zafar o lo sueltas, va a correr y puede atacar al mal interpretar algún ademán de la gente”, comentó.

Gustavo Ovalle, entrenador de búsqueda y rastreo, y guardia y protección, manifestó que falta cultura de la gente para sacar al perro a pasear, tener su cartilla de vacunas y chequeos y portar bolsas para recoger las heces en la calle.

ENTRENAMIENTO DE RASTREO Y DE GUARDIA Y CUSTODIA

Ante cualquier eventualidad que pueda pasar la Escuela Canina ha comenzado a entrenar perros en rastreo para búsqueda de personas, para estar preparados por si se ofrece un servicio, informó Adame Frausto.

Otro entrenamiento que está disponible en la Escuela Canina es el de guardia y protección para proteger propiedades o a las mismas personas, pero debe hacerse con reserva.

El entrenador Gustavo Ovalle destacó que como capacitador ético no cualquier dueño puede ser apto para entrenarle un perro de guardia y custodia, porque puede usar al perro como una arma y ha llegado a negar el servicio por la personalidad o el fin que persigue la persona con el entrenamiento.

LOS PITBULL ESTIGMATIZADOS

Los perros Pitbull han sido estigmatizados por agredir y llegar a matar a niños en Monclova, reconocieron los expertos, pero no es culpa del perro sino de sus dueños y la forma en que los trataron. Muchos usan el perro pitbull para peleas y lo entrenan para morder y atacar, lo tienen amarrado, y el perro registra que es lo que debe hacer, en cambio, si desde cachorro lo enseñan a no morder y a ser sociable, no habrá riesgo.

“Los ataques de los perros Pitbull no son culpa de ellos sino de la irresponsabilidad de sus dueños y aunque tienen un aspecto tosco e intimidante, su ataque va a depender del estrés a que lo han sometido sus dueños, no a su carácter, el cual se moldea con la educación a que no muerda ni ataque”, señaló Adame Frausto.

SERVICIO

La Escuela Canina de Monclova ofrece

El adiestramiento al perro, orientación al dueño y servicio de atención para llevarlo al veterinario, si la persona no tiene tiempo, y contemplan realizar brigadas en colonias para enseñar a los dueños a educar a sus mascotas.

866 165 71 07

Teléfono en el que la gente puede contactar a los entrenadores para llevar a sus perros a educación canina.