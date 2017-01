Oran por el Padre Joaquín

Permanecen angustiados ante la desaparición

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

La comunidad sacerdotal se mantiene en oración, tras la desaparición del padre Joaquín Hernández de la diócesis de Saltillo, el párroco de la iglesia Santiago Apóstol, Eduardo Neri Frías, externó su angustia por el hecho que mantiene preocupada a la iglesia católica.

Manifestó que de acuerdo al comunicado oficial de la Diócesis de Saltillo, el padre Joaquín vino a Monclova y se regresó a Saltillo, su último mensaje fue en la madrugada del día 5 de enero.

“Días antes me mandó un mensaje, me dio las gracias, me dijo gracias por ser mi hermano parecía una predicción de lo que iba a pasar, de hecho ahí lo tengo guardado el mensaje”.

Lo describió como una persona tranquila, solía llegar a la casa del sacerdote aquí en Monclova a convivir, siempre cercano, nunca refirió sobre amenazas, estaba estudiando la maestría en educación, por concluir la maestría de psicología, porque quería ser psicólogo terapeuta.

“Es un hombre sencillo, trabajador, buen hermano, sacerdote tiene alrededor de 10 años al servicio sacerdotal, no tenía problemas con alguien, creo que todavía yo si de repente me desboco, el la verdad nunca más allá de los comentarios que hacemos de situaciones que pasan en sociedad su madre y hermanos están más devastados que la sociedad, no se sabe nada de él”.

Definitivamente el riesgo que lo corre todo ser humano de una sociedad convive e interactúa, estamos expuestos, el mismo riesgo es para un comunicador, actor político, funcionario.