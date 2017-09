Participan 3 coahuilenses en renegociación del TLC

Dialoga CANACINTRA sobre participación en Tratado de Libre Comercio

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

En medio de una gira por las cinco delegaciones de CANACINTRA en Coahuila se reunieron titulares nacionales de esta cámara, destacando la participación de la misma en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC).

El Tesorero Nacional de CANACINTRA, José Enoch Castellanos junto al Vicepresidente Nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social, Daniel Calvert se reunieron con socios de la cámara local presidida por Luis Adrián Tijerina y el vicepresidente en la Región Norte-Centro, Jaime Guerra.

Castellanos mencionó que es una gira por las cinco delegaciones de Coahuila y comentar sobre la activa participación de tres representantes de CANACINTRA en la renegociación del TLC, en donde remarcó que tales negociaciones aunque se llevan por los gobiernos pero en un cuarto de junto donde se analiza las propuestas que se están revisando en tal renegociación.

Añadió que ya van dos rondas de negociaciones una en Washington y otra en Ciudad de México, la tercera se prevé sea en Ottawa, entre los temas que se están negociando es el intercambio de inversiones en el sector energético, las compras digitales así como el que Estados Unidos está haciendo presión fuerte por agregar mayor contenido de su País en la industria automotriz, situación que México y Canadá no están aceptando porque la competitividad no es entre países sino entre regiones, lo que buscan es que tal vez se incremente la producción a nivel regional y no por País.

El Gobierno de Trump está siendo muy mediático y político lo que hace un poco difícil las negociaciones, ya que aunque hay disposición para algunas cosas relacionan temas como lo de los dreamers, sin embargo en la última visita de EPN a China ya se habla de tener un TLC con ellos, a la par de esto también hay negociaciones con Argentina y Brasil con la importación de 3 mil millones de dólares en granos, maíz y sorgo, por lo que si Estados Unidos sale del tratado, México nos protegerían las reglas de la Organización del Comercio.

“La competitividad de México no es sólo por su salario, que es otro tema que se ha tratado mucho por los sindicatos canadienses y americanos, sino porque tenemos tratados con 42 países, somos una plataforma logística con dos océanos y con una frontera como la de Estados Unidos.

Yo más creo que es una medida estratégica de diversificarse porque no podemos depender del humor del mandatario de alguna nación en donde al no ponernos de acuerdo nos pone en riesgo el 80 por ciento del comercio internacional que tiene México”, señaló e indicó que también se están negociando los tratados con la nación europea.

