Pedirán comerciantes presencia de policías

Antes contaban con seguridad y se las retiraron

GUADALUPE PÉREZ / REPORTERA

La Unión de Comerciantes Ambulantes (UCA), solicitará la presente semana, vuelva tenerse la presencia de la policía en las pulgas, luego de haberse registrado el primer robo armado, informó la Líder de los comerciantes Melva Farías.

Indicó que el robo fue tan rápido, y remarcó que nunca se habían tenido un robo armado; “si habíamos tenido robos comunes, pero no así con arma en mano, la señora iba a dejar su mueble donde trae su mercancía y le pusieron la pistola, le quitaron su dinero y su vehículo, la policía si llegó cuando llamamos, pero ya se había ido el ladrón”.

Farías, mencionó que en cuestión de seguridad, durante las Administraciones de Pablo González y Armando Castro, las pulgas contaban con la presencia de elementos pedestres y policletos de la Policía Municipal, pero luego de la salida de ellos, la presencia de policías les fue retirada en su totalidad.

“Contamos con inspectores, pero ya no hay policías, nos los quitaron y no es justo, nosotros pagamos el impuesto Municipal, nosotros somos cumplidos con eso, en la zona Centro si los agremiados a la CANACO se quejan, luego luego les ponen a los elementos que andan a pie, a que hagan presencia, nosotros cuando el periodo de Pablo y Armando, hasta les regalamos bicicletas, y saliendo ellos, ya no volvimos a tener seguridad”, señaló.

Aseguro que en todo el tiempo que ella ha sido Líder y formado parte de los comerciantes de al UCA, se había presentado un asalto armado, y siendo esta la primera vez, buscarán un acercamiento con el Alcalde Gerardo García, y el Director de Seguridad Pública, a fin de solicitarles la presencia de policías.