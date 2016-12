Perdería el PAN con Yolanda y Pruneda

Señala que en caso de ser designados candidatos a Presidente Municipal, Acción Nacional perdería en Monclova y Frontera

LIDIET MEXICANO/REPORTERA

Ni Yolanda Acuña Contreras ganará la Alcaldía de Monclova ni Armando Pruneda ganarán la de Frontera, aseguró el Alcalde Gerardo García Castillo quien dijo no apoyará a los aspirantes aún y cuando son también representantes del Partido Acción Nacional.

En entrevista, el Edil reveló que los Diputados Locales que ya pidieron licencia ante el Congreso del Estado para pelear por la candidatura a la Presidencia Municipal en los Municipios en mención perderán la elección, en caso de ser ellos los representantes elegidos por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

“Sinceramente no ganan, me están preguntando y para ser honestos yo digo mi punto de vista, no ganan, son pluris, se van a lanzar de presidentes plurinominales o qué? dijo el Edil tras reiterar que sus compañeros de partido llevarán la derrota al blanquiazul en caso de ser los candidatos.

Referente a su candidato, quien es el Director de Obras Públicas Alfredo Paredes, dijo que se está preparando para retirarse del cargo antes del día 2 de enero.

Mencionó que Paredes tiene todo su apoyo, contrario a Yolanda Acuña y a Armando Pruneda.