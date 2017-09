Permanece el blindaje carretero

PGJE mantiene la alerta en seguridad contra la delincuencia organizada, continuando con el blindaje de las carreteras que convergen en las vías estatales y federales, así como brechas

CRISELDA FARÍAS

INFONOR/EL TIEMPO

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene la alerta contra la delincuencia organizada al registrase en lo que va del año nueve homicidios violentos, afirmó Rodrigo Chaires Zamora, Delegado de la dependencia en la Región Centro.

Por ello, son permanentes los operativos de vigilancia en las carreteras que convergen en las vías estatales y federales así como en las brechas, destacó, a fin de hacer un blindaje.

Agregó que una labor importante es la coordinación que tienen en los tres niveles de gobierno y municipios así como el apoyo federal con la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Siempre hay presencia (delincuencia organizada) por eso debemos tener la alerta, ahorita no podemos decir que estemos invadidos de delincuencia, sería irresponsable, pero tampoco, se puede bajar la guardia, son políticas que maneja el Ejecutivo del Estado, que maneja la Secretaría de Gobierno, que debemos de mantener esta alerta, desde luego se hace el análisis de la situación del incidente para establecer posibles líneas de investigación y conexión de un deceso con otro deceso, y en los últimos incidentes no lo podemos atribuir a la delincuencia organizada, desde luego jamás se descarta al 100 por ciento hasta que no concluye una investigación”, añadió.

Algunas de las muertes han sido por traumatismo debido a riñas y otros por armas punzocortantes o de fuego, por ello, y porque interviene otra o más personas se clasifican como hechos violentos, dijo.

En dos incidentes más recientes, el homicidio de dos hombres, con diferencia de una semana, encontrados en el municipio de Nadadores y San Buenaventura, ambos con arma de fuego, se investiga si están vinculados entre sí y con delincuencia organizada, informó.

En los nueve casos de homicidios las investigaciones están abiertas, algunas concluyeron, unas están en etapa preliminar, personas evadidas y otras con un adelanto significativo, afirmó.

Como Procuraduría, el objetivo es investigar y concluir la carpeta de investigación, esclarecer el asesinato y sentenciar a los responsables, finalizó.