Pide ayuda para ir con su familia

En días pasados que le amputaron una pierna y ahora necesita para trasladarse a Piedras Negras

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Pide ayuda el señor Gerardo Alonso Moreno, quien necesita una silla de ruedas para moverse y el traslado al hospital de Piedras Negras, debido a un accidente de tren perdió la pierna derecha y ahora, sólo desea no tener una infección para seguir adelante, trabajando como pueda y estar con su familia.

Con el plan de pasar la Navidad con su hermano en Piedras Negras, Gerardo Alonso Moreno Morales de 30 años de edad, se trasladó desde su hogar en Durango para pasar la navidad con su hermano Alejandro, pero no esperaba que la vida volviera a darle un golpe en las vías del tren.

El 16 de diciembre, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas escuchando música en el puente de Frontera por un centro comercial, se termina la pila de la bocina y cuando se dirigía a cruzar las vías para llegar a conectar el aparato electrónico, el tren se movió y la muela le agarró los dedos del pie derecho.

Fue atendido de inmediato por los paramédicos y llevado al Hospital Amparo Pape de Benavides, pero debido a que se le gangrenó, tuvieron que amputarle hasta la rodilla. El brazo derecho se lo amputaron hace más de seis años en Gómez Palacio Durango, en otro accidente de tren al saltar de éste.

“De aquí voy al hospital con mi hermano, para que me hagan curación y me revisen durante 10 o 12 días más según me comentó la enfermera, para evitar que se me vuelva a gangrenar, lo de la sangres es muy complicado. Sólo tengo una bolitas de agua, si lo muevo me duele y me cansa el cuerpo con sólo alzar la mano para alcanzar algo”, dijo.

Una trabajadora social le ayudó haciendo ver su caso por internet y a comunicarse con sus familiares, en Durango vende periódicos por la mañana, en la medio día limpiaba autos y en la tarde vendía paletitas en la plaza, obteniendo lo que las personas quisieran darle.

Gerardo no puede evitar sentirse tiste porque le tienen que ayuda a hacer sus necesidades fisiológicas y dificultar para subirse a la cama debido a la amputación de un pie. Las personas que gusten cooperar o apoyarlo con algo pueden asistir al nosocomio, se encuentra internado en la sala 9 cama 33.