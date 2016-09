Pide PRI justificantes de Regidores

Indaga sobre qué situaciones pudieron haber sido más importantes que las sesiones de Cabildo a las que no acudieron

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

El Presidente del Comité Local del Partido Revolucionario Institucional, Fernando de la Fuente Villarreal solicitó ante el departamento de Transparencia información pública de los justificantes que presentaron los Regidores que no asistieron a las dos Juntas de Cabildo programadas para la toma de protesta a Heidi Armendáriz, así como las dos actas para las dos Juntas de Cabildo.

En entrevista mencionó que le interesa saber de las actividades de los Regidores que no asistieron, para saber que fue más importante que asistir a dicha Sesión de Cabildo.

“Nos llama mucho la atención que consideren que es algo importante, cuando es tema de principios no es un tema de interés personal, es un tema de principios aquí a una mujer el Poder Legislativo le reconoció los derechos, el Poder Judicial le reconoció los derechos, a través de una sentencia, el Legislativo a través de un decreto y la Presidencia Municipal simplemente paso por encima de ellos”.

Señaló que es una grave falta de violencia de género contra una mujer, insistió que desean saber que fue tan importante para los Regidores que respetar los derechos de una mujer.

Explicó que desconoce para cuando se estaría resolviendo dicha petición, por lo que esperaran los términos de acuerdo a la ley de transparencia.

“Para nosotros no es un tema menor, no se trata de ya le tomaron protesta, no es un tema menor, es un tema grave de violación a los derechos de una mujer.

“Es un tema de violencia de género, que nosotros no podemos permitir que las actitudes autoritarias del Alcalde sobre los derechos de una persona en este caso de una mujer que pasen desapercibido”, finalizó.

