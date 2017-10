Piden definir el esquema de seguridad

Deben decidir si continúan con Mando Único o no

LA RANCHERITA/EL TIEMPO

No es lo mismo que (los alcaldes electos) pongan un elemento que está ajeno a Fuerza Coahuila o que no conoce (a los elementos de Fuerza Coahuila), no va a poder, o no va a ser tan fácil coordinarse (con los municipios que tengan Mando Único), afirmó Víctor Zamora al dar a conocer que ya se giró oficio a los alcaldes electos para que informen si continuarán o no con el esquema de Mandó Único.

“A todos se les envió el oficio, me reuní con ellos, les explicamos lo que era el Mando Único y los excelentes resultados que tenemos con la coordinación que existe, y si no quieren continuar con el esquema de Mando Único, que manden la propuesta de quién será a quien proponen ellos (como director de la policía municipal) para evaluarlo, y si acredita los exámenes de control y confianza, que el cabildo se los apruebe”.

¿Contar con Mando Único es garantía de que no habría corrupción, ni contubernio con el críen organizado?, se le cuestionó al Secretario de Gobierno, de quien se obtuvo como respuesta la siguiente: ”Lo que tratamos nosotros es la gran coordinación, yo no te digo que algún elemento del Mando Único no pueda cometer un error, y si comete un error está fuera o está en algún Cereso”.

¿Pero es más confiable contar con un Mando Único que con un director civil?, se le incitó, a lo que dijo: ”Un Mando Único tiene la preparación que se requiere, la mayoría de los mandos únicos vienen del grupo de reacción, y la otra es que al tener un mando único, tiene su servicio de Fuerza Coahuila, no es lo mismo a que pongan un elemento que está ajeno a Fuerza Coahuila”, insistió.