‘Pleito’ electoral va para largo

El Tribunal Estatal Electoral desconoce cuándo se resolverá sobre la elección

ESMERALDA SÁNCHEZ

INFONOR/EL TIEMPO

La resolución del Instituto Nacional Electoral sobre el rebase en gastos de campaña en Coahuila impactará en los tiempos que se requieran para resolver las impugnaciones que tiene pendientes el Tribunal Estatal Electoral (TEE), dado que la mayoría van entrelazadas, por lo que hasta ahora no se puede estimar lo que tardarán.

Valeriano Valdés Cabello, Magistrado Presidente del Tribunal, informó que el pasado sábado les fue notificado de manera oficial el documento que contiene las determinaciones del INE respecto a la fiscalización y el rebase en los topes de gastos de campaña durante el proceso en Coahuila, mismo que consta de más de 3 mil 500 páginas y actualmente se encuentra en estudio y análisis por parte de los magistrados.

Dijo que las determinaciones “pudieran impactar en la resolución de las impugnaciones” que se le presentaron en su momento al TEE por partidos y particulares.

De los 140 procesos que se encuentran en análisis dentro del Tribunal Electoral en Coahuila, alrededor de 45 tienen que ver de manera directa con la elección de Gobernador, y de ellas la mayoría son en contra de los cómputos municipales y distritales.

Señaló que por el momento no se han resuelto las impugnaciones que tienen relación con el tema de gastos de campaña, por lo que sólo se ha avanzado en el estudio de las otras causales de nulidad, citó como ejemplo el caso de los municipios de Parras y Matamoros donde entre los motivos de inconformidad está también el rebase en los topes.

Explicó que existen impugnaciones que no se pueden resolver si antes no se resuelven otras: por ejemplo en aquellos municipios donde se está impugnando la asignación de regidores por el principio de Representación Proporcional y donde también está impugnado el cómputo municipal, “pues no podemos pronunciarnos sobre la impugnación de asignación de regidores hasta en tanto no nos pronunciemos sobre la impugnación al cómputo municipal, porque “qué tal si varían los números”.

Hasta este momento se han resuelto 11 expedientes y en ese sentido los partidos afectados, impugnaron un reglamento que expidió el IEC por lo que hace a la liquidación y pérdida de registro, luego de que los porcentajes locales difieren de los manejados en la Constitución a nivel nacional.

LAGUNA)