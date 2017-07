Podría Milka denunciar al Ministerio Público

Abogada defensora dijo descartar totalmente que Milka se encuentre prófuga, lo cual tendrán que avalar los elementos del Ministerio Público y la Policía Investigadora

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Aunque de momento se encuentra en calidad de prófuga, Milka Mendoza se encuentra localizable, aseguró la abogada Juanita Olalde, una de sus defensores, quién además mantiene la postura en que ella actuó en defensa propia y no fue homicidio.

“Ella tiene esa calidad (prófuga), pero el punto es que también tiene un amparo promovido, la situación de porque no se presentó el viernes es una cuestión ajena a mi persona, yo no estuve en esa audiencia estuvo el otro abogado; el punto es que ya en cuestión de proceso ella está ahorita amparada para efecto que un Juez Federal determine su situación jurídica y determine si fue o no correcto lo que hizo el Magistrado del Tercer Tribunal Distrital”, mencionó.

Precisó que la defensa de Milka mantiene la postura de que fue una defensa legítima, lo cual fue acreditado en la pasada audiencia en que había sido liberada de los cargos y confían en que en este segundo proceso logren el mismo resultado.

La licenciada Olalde no descartó denunciar el Ministerio Público por revictimizar a su representada, sin embargo para ello esperan el resultado del amparo federal que han interpuesto.

“En este caso para mi esta localizable, el punto no sé cómo estén actuando las autoridades, ellos tienen su modo de operar a lo que nosotros no tenemos acceso, lo que tuve conocimiento en la audiencia fue que se metió un certificado médico de una audiencia anterior lo que da una semana para mi representada, la audiencia fue el viernes, faltaban sábado y domingo, después de que se le dijo al juez esa cuestión el juez hizo la audiencia privada y son cuestiones que no podemos señalar”, indicó.

CONTINÚA BÚSQUEDA DE

IMPUTADOS DE HOMICIDIOS

El Delegado de la PGJE, Rodrigo Chaires comentó que tras presentar a las personas detenidas y las pruebas de su probable responsabilidad en los hechos (caso Castaños y Chinameca), el hecho de que las personas en este momento se encuentren evadidas no es propiamente responsabilidad de la Procuraduría ya que hubo una reconsideración en las determinaciones judiciales y ahora se está trabajando para la presentación de estos nuevamente ante la autoridad judicial.

En el caso del homicidio de un taxista en Castaños, en donde la imputada Milka Mendoza se encuentra evadida la Procuraduría está trabajando en conseguir su presentación forzosa para que continúen los procesos judiciales.

Indicó que por razones del mismo caso no pueden dar detalles si ya está localizable o no.

Ante los señalamientos de los familiares de la persona fallecida de que esta pueda ya haber huido de la localidad, el Delegado Chaires mencionó que ante la notificación de presentación ante el juzgado aún lo pueden hacer por voluntad propia o hasta que se dé la presentación forzosa.

De la misma manera en el caso del homicidio en la colonia Chinameca, dijo también ya se siguen las líneas de investigación en busca de los tres imputados que en primera instancia fueron liberados por un juez tras alegar haber sido golpeados por las autoridades.