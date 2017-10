Preparados para repeler balas

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

“Estamos preparados para responder ante cualquier agresión”, señaló el director de Seguridad Pública Coronel Victorino Reséndiz Cortez, luego del ataque a elementos de la Policía Federal, dijo que la Policía Municipal Preventiva no está vulnerable para repeler cualquier acción en contra.

Manifestó que, aun cuando no hay una alerta por presencia de grupos delictivos, si tienen que estar atentos ante cualquier situación de violencia o agresión a las corporaciones de seguridad.

“El Policía Municipal en la calle debe portar su arma, su chaleco arma larga y corta según corresponde, los patrulleros traen de las dos, los pedestres sólo corta, debemos estar siempre al pendiente de las situaciones violentas y en ese momento vamos a responder”.

Afirmó que, hay instrucciones precisas tanto del Gobernador del Estado como del Presidente Municipal, de responder a esas agresiones con disparo de arma de fuego.

“Si hay gente armada, situaciones de violencia vamos todos, tanto estatales, como municipales y federales por la coordinación que tenemos; en cuestión de flagrancia todo ciudadano y autoridad de seguridad puede actuar”.

Indicó que, hasta ahora ningún elemento de la Policía Municipal Preventiva ha recibido agresiones con arma de fuego, y aseguró que no están vulnerables ante agresiones.

“Traemos el equipo necesario, no vamos a buscar, si no que vamos a defendernos y defender a la misma ciudadanía”.