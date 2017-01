Preparan otra manifestación

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

Después de ver que los sindicatos mineros recularon, transportistas adheridos a la CANACAR, se sintieron molestos así como indignados por lo sucedido este jueves, donde autoridades, utilizaron la fuerza para someter a los ciudadanos.

Dijeron que ellos ya se están asesorando para manifestarse de nueva cuenta con muchísima gente, para que los apoyen, pues con las actitudes que tomaron los elementos de Fuerza Coahuila y GATEM, vieron que le pisaron el cayo al gobierno.

Aseguraron que será algo pacífico, que no se salga de control, pues aseguran que el mismo gobierno envió porros para disuadir a los manifestantes, los cuales estaban de manera pacífica en el Bulevar Pape.

Comentaron que se irá dando aviso de lo que vayan a realizar pues así como el Gobierno de Nuevo León ya tomó sus propias medidas reduciendo el paquete fiscal 2017, es lo que quieren que en Coahuila se haga lo mismo, si esta situación ya no se puede llevar a nivel Federal.

“Lo que hizo el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, es un ejemplo para todos aquellos gobernadores, el día de ayer habló con todo Nuevo León y les dijo que reducirán el paquete fiscal 2017, esto con la finalidad de bajar la gasolina, y además él dijo que el que quiera manifestarse que lo haga pero en orden y no pasa nada, no como aquí en Coahuila, qué fue lo que pasó, no se respetó a nadie, a nadie en lo absoluto, reventaron todo, eso no es justo nosotros teníamos cuatro días en la protesta y nadie de los que ahí estábamos causaron algún disturbio, pero bueno, ellos sólo recibieron órdenes, espero que rectifiquen y reparen los daños”, expresaron los transportistas.