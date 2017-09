Prisión preventiva al abuelo violador

Abusó de su nieta de 10 años en Colinas de Santiago

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Se logró la vinculación a proceso, así como prisión preventiva contra el sujeto que violo a su nieta en la colonia Colinas de Santiago, este permanecerá tras las celdas durante todo el tiempo en que se desarrollará el proceso en su contra sin derecho a libertad.

La Subprocuradora regional de PRONNIF, Leticia Sánchez, agregó que aun cuando la defensa del imputado José Luis Zavala Niño de 60 años de edad, quién enfrenta cargos por violación equiparada con las calificativas de abuso de autoridad y de confianza.

Por este delito según el Código Penal podría alcanzar una sentencia de 9 a 16 años de prisión, sólo por la violación equiparada de su pequeña nieta de 10 años, y con las calificativas de abuso de autoridad y de confianza, la pena podría aumentar si así lo determina el juez al concluir el proceso legal.

Leticia Sánchez precisó que la niña está recibiendo atención y apoyo psicológico, así como también se descartó la posibilidad de más víctimas dentro de la familia, ya que se hablaba de más primas de la menor afectada y que solían convivir con el abuelo, el cual ahora se encuentra en prisión.

Por otro lado, la titular de PRONNIF Monclova indicó que es importante el que los padres de familia tengan mayor información sobre su autoprotección.

“Es muy importante que como padres estén no sólo al pendiente, sino que les hablen, les expliquen y enseñen que sus partes intimas no se tocan, que como niños o niñas deben respetarse y hacerse respetar, que les digan si algo pasa y que no dejen que nadie los toque, la comunicación es muy importante”, concretó.