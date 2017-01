Prohíben celular en jornada laboral

Trabajadores no escuchan indicaciones por revisar sus perfiles en las diferentes aplicaciones

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

La Sección 147 vuelve a realizar la campaña del no uso del celular adentro de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, debido a que se han tenido casos en que los más jóvenes no escuchan indicaciones por revisar sus perfiles en las diferentes aplicaciones.

Ismael Leija Escalante, Secretario General de la Sección 147 indicó que con el fin de mantener o disminuir el número de accidentes que se tuvo en el 2016, se comenzó desde hace días la campaña del no uso del celular, primero realizarán pláticas hacia los trabajadores de cada departamento.

La Comisión de Seguridad es la encargada de hacer revisiones diarias en los departamentos de la Plantas 1 de AHMSA, se detectan condiciones inseguras y se da un plazo para corregirlas y evitarlas.

El año pasado se disminuyeron los accidentes dentro de la empresa a comparación del 2015, por lo que ni tarde ni perezosos, iniciaron las acciones.

“Con el fin de no poner en riesgo la integridad física de los trabajadores y sus compañeros, se hablará con ellos y sobre todo con los más jóvenes para que no usen el aparato dentro de la empresa o en horas de trabajo, no queremos llegar a sancionarlos y por eso iniciamos desde temprano”, dijo.