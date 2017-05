Promete Lupita Oyervides servicios públicos de calidad

La candidata del PRI a la Alcaldía de Monclova señaló que de favorecerle el voto, en un año de administración hará obras de calidad en las colonias donde realmente sean necesarias

REDACCIÓN/EL TIEMPO

La candidata a la alcaldía de Monclova Lupita Oyervides Valdez dio a conocer que los servicios primarios serán parte fundamental en su administración, luego de ver gran necesidad, durante su recorrido por los sectores de la Ciudad.

“No es posible que aún se cuente con la falta de servicios primarios en tantas colonias de Monclova, si es fundamental para ofrecer a la comunidad una mejor calidad de vida, vamos a trabajar de la mano con los diputados y gobernador Riquelme para atender las necesidades de la comunidad”, indicó.

Oyervides Valdez, dijo que familias del sector Oriente aún viven con la falta de servicios básicos como el drenaje, electrificación y pavimento.

“He recorrido la mayoría de las calles de la Ciudad, me he topado con diferentes necesidades, los ciudadanos me piden que sea mi prioridad”, argumentó.

La candidata del PRI mencionó que a un año de administración se harán obras de calidad y necesarias en las colonias donde realmente sean necesarias.

“Mi administración será de un año pero marcaremos la diferencia porque vamos a hacer obras suficientes para atender a la comunidad, haremos historia porque ya es tiempo que le toque a Monclova una administración que se dedique a realizar obras donde realmente son necesarias”, concluyó.