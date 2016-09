Que no los engañen, dice CROC a obreros

Technotrim no cambiará de razón social

GUADALUPE PÉREZ/EL TIEMPO

Al asegurar que la empresa Technotrim no cambiará de razón social, sólo se dará un nombre de marca al producto que ahí se genera y que son asientos para automóviles, el Secretario General de la CROC en Monclova, Edgar Sánchez hizo un llamado a los trabajadores para que no se dejen engañar.

En entrevista con Periódico EL TIEMPO, Sánchez conminó a los trabajadores que se han manifestado a que no se dejen engañar, principalmente por la abogada originaria de Chihuahua, pues indicó que les está mal informado sobre la situación que se vive en la empresa.

“Aquí no habrá cambio de razón social sólo se pondrá nombre comercial al producto, la empresa seguirá siendo Technotrim, el producto llevará como nombre o marca comercial ADIENT; yo les decía (a los trabajadores) Johnson Controls produce baterías para auto, cuando uno va a comprar su batería no pides una Johnson Controls pides una LTH como es su nombre comercial o un mini Split uno no compra un Johnson Controls compras de la marca York”, explicó.

Insistió en que la empresa ubicada en la colonia Otilio Montaño no cambiará de razón social o tendrá una sustitución, sólo le darán una marca a los asientos que producen para que sean más comerciales.

“También se les habló de cambiar el color de las playeras que llevarán, son azules con el nombre de la empresa, y ellos optaron ahora por un color verde que llevará el nombre de la marca del producto ADIENT, sólo se le está poniendo nombre al producto, Technotrim seguirá siendo Technotrim empresa creada por la fusión de Johnson Controls y Tachi-S”, reiteró.

Además indicó que de la treintena de trabajadores que se presentaron en la Procuraduría del Trabajo por esta confusión que fomenta la jurista chihuahuense, indicó que de 15 a 20 son trabajadores activos de la empresa y el resto son ex trabajadores, sin embargo, el acumulamiento de ausencias sin justificar podrían llevar a la baja del trabajador por faltas.

Por ello conminó a los trabajadores a presentarse a trabajar, a realizar sus movilizaciones en horarios que no les afecte y que no arriesguen su empleo ante información cruzada.

“La representatividad que la licenciada dice tener aquí no es real, trae a unos 30 o 35 personas y de estas apenas unos 15 o 20 son trabajadores activos, viene a engañarlos para beneficiarse, allá en Ciudad Juárez inició hace un tiempo también una demanda contra Johnson Controls representando a 300 trabajadores que han perdido su empleo y a quienes les prometió ganar el juicio, lo que hasta el momento no ha hecho”, declaró.

Agregó que desde hace más de un mes a los trabajadores se les informó la situación real, también se les presentaron oficios firmados por Rodolfo José Aguirre Flores, Delegado Regional XIV del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de Coahuila girado a José Alberto Morales Núñez Secretario General de la CROC Coahuila el pasado 25 de agosto, confirmando que la empresa sigue pagando sus aportaciones ante el INFONAVIT; también una copia del IMSS donde se comprueba que aun en el pasado mes de agosto la empresa Technotrim de México cumplió con las aportaciones correspondientes a sus 2 mil 140 cotizantes que se tenían hasta ese momento.

“No hay tal sustitución como ella dice (la licenciada Susana Prieto), por poner un ejemplo, en AHMSA cuando llegó grupo GAN, quienes continuaron en la empresa se les respetó su antigüedad y derechos laborales no iniciaron de cero, es lo mismo aquí no habrá bajas y altas de personal, insistió no es cambio de razón social o sustitución, sólo se le está dando un nombre de marca a la producción, a los asientos, ahora serán conocidos como ADIENT