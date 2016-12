Quieren dirigir Monclova y Frontera

Esperan designación de candidatura por parte del PAN

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

En rueda de prensa el día de ayer los Diputados Yolanda Acuña, así como Armando Pruneda, del Partido Acción Nacional, dieron a conocer que solicitaron su licencia ante el Congreso, para contender en las próximas elecciones.

Yolanda Acuña, explicó que tenía que separarse del cargo, para entrar a las encuestas que el PAN será quien designe al candidato ya sea hombre o mujer, por la equidad de género, pero que por lo pronto tenían que separarse del cargo.

“Claro que a mí me gustaría participar y ser Alcaldesa de Monclova, de eso no tengo duda, además el partido está más fortalecido, y quien participe, estamos trabajando en unidad, aquí no hay divisionismo”, aseguró la Diputada Local.

Mientras que por otra parte el Diputado Armando Pruneda, se le cuestionó acerca de sus aspiraciones por la Alcaldía de Frontera, pues el trabajo que ha realizado Amador Moreno ha sido muy cuestionado por su ineficiencia en esta presidencia.

Respondió que ha habido muchas obras que en años no se habían realizado, pero que su compromiso con los fronterenses es muy grande, a lo que seguirá trabajando y simpatizando con los ciudadanos rieleros.

Al término de la rueda de prensa, aseguraron que en caso de no ser designados por Acción Nacional, ellos regresarán de nueva cuenta al Congreso para seguir trabajando como lo hicieron hasta el día de ayer.