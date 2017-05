Rechaza Riquelme que el INE atraiga el proceso

MARTIN SILVA / REPORTERO

LAMADRID, COAH.- Tenemos que confiar en el Instituto Electoral de Coahuila (INE), hasta el final del proceso, que es el arbitro del mismo, ya vamos como quien dice a la mitad del partido, y ya empiezan a llorar porque no se les dan las cosas, la ley es pareja, y se esta aplicando para todos, dijo Miguel Riquelme Solís, cuando se le cuestionó si consideraba que el INE, debía atraer el proceso como lo demando Javier Guerrero.

Cuando decidimos entrar a este proceso, todos aceptamos las reglas del juego, de la participación política de todos y cada uno de los que se registraron, sabían que esto lo rige una ley, y por eso cuando alguien siente que se violan los derechos de un partido o de un ciudadano, se interponen las demandas y se resuelven igual para todos.

“Hemos visto como bajan spots de un partido o candidato y suben de otro, y eso ha sido para todos, yo creo que el arbitro esta haciendo su trabajo, y no lo puedes denostar en medio del juego”, apuntó el candidato del PRI al Gobierno del Estado.

Yo creo, añadió, que hay que confiar en el arbitro, en el Instituto Estatal Electoral hasta el final, que es lo que pasa si nosotros mismos estamos ensuciando el proceso, si hay alguna queja que presente su demanda, imagínense si todos nos ponemos a quejarnos en lugar de hacer campaña.

Miguel Riquelme, reiteró que el en lo particular confía en el arbitro, en el IEC, y hay que respetar las decisiones de sus resoluciones, “hay que ser hombrecitos para aceptar el resultado”, insistió.

“Van a estar llorando desde ahorita, el 4 de junio, va a ser peor, porque no se les darán los resultados, porque empezar a llorar desde ahorita”, cuestionó.

Destacó que este es un proceso que enmarca una etapa importante del Estado, porque es atípico, con 7 candidatos, incluyendo los independientes y los ojos de todo el mundo están puestos aquí y las expectativas son muchas.

El que los independientes no hayan encontrado eco o el resultado que lograron en otros Estados de la republica, pues no tiene que ver nada el instituto Estatal Electoral, o le van a echar la culpa de su fracaso, se les flexionó la ley para que pudieran participar y tienen que entender que no tienen las mismas prerrogativas de los partidos.

El candidato del PRI al gobierno de Coahuila, recordó que el IEC, ha sido parejo con todos en la aplicación de la ley, porque a todos los han sancionado o amonestado, por lo que no consideró necesario que el INE atraiga el proceso local de Coahuila.