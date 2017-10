Rechazan se despenalice el aborto

El grupo Coahuila por la Vida se opone a la iniciativa de Ley presentada ante el Congreso del Estado

MARCO ESCALERA/REPORTERO

En total rechazo a la iniciativa de ley por el Congreso del Estado donde se pretende despenalizar el aborto, se mostraron los integrantes de Grupo Coahuila por la vida, donde la vocera de esta organización señaló que cuentan con 40 mil firmas en contra de dicha iniciativa.

Guillermo Riojas, Evelin Garza, Carolina Barrera, Bertha de Garzón y Luis Velásquez, Voceros de Coahuila por la Vida, mencionaron que contrario a lo que sucedía el pasado 19 de septiembre donde por los sismos suscitados en el centro del País se intentaba salvar vidas, tristemente en Coahuila se trataba de acabar con vidas inocentes a través del aborto donde por iniciativa de ley se despenaliza.

Como contexto legal en materia de salud en las mujeres, sienten que no es necesaria una nueva reforma al código penal, ya que actualmente el aborto ya es permitido en cuatro causales que son, en caso de violación, malformación congénita del producto, riesgo de perder la vida, o ignorancia o accidente.

Por ello consideraron que no es necesaria la iniciativa de despenalización como tal, puesto que se comenzará a incrementar el número de abortos, ya que no hay mujer proceda en el estado por el delito de aborto y por ello no es necesario despenalizar algo que nunca se ha penalizado.

“Aquí más que llamarnos un frente pro-vida, más bien somos un frente pro-información, porque ni nuestras autoridades ni las mujeres están bien informadas sobre los riesgos que puede traer el aborto tanto físicamente como psicológicamente y como consecuencias de todos estos resultados negativos obviamente también incurrirían gastos públicos”, expresaron.

Así mismo confiaron en que los Legisladores escucharán estas declaraciones y entender lo que se está transmitiendo donde están a favor de la vida, ya que existen muchas mujeres jóvenes que están en contra de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, en cambio si quieren leyes que ayuden a madres solteras, jefas de familias solas, mejores servicios de salud, de educación, becas para que los jóvenes se sigan preparando.