Reconocen napistas triunfo Democrático

“Ganó el hambre y necesidad de dinero y no la conciencia ni futuro de los trabajadores”, externó Gerardo Salazar Balderas, Agradeció el apoyo incondicional de los “guerreros” del grupo transparentes

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Tras haber pedido el recuento en la Sección 147, el líder opositor del Gremio Minero, Gerardo Salazar Balderas, señaló que ganó el hambre y necesidad de dinero y no la conciencia ni futuro de los trabajadores, por lo que aseguró que no cobrará las cuotas sindicales ya que es un dinero que le pertenece al Sindicato de Napoleón Gómez Urrutia.

Dirigiéndose en un mensaje a todos los integrantes del grupo transparentes a los que consideró como guerreros y agradeció por el apoyo incondicional siempre brindado, donde destacó que no ganó el obrero, sino la empresa de Altos Hornos de México y no pierde el Sindicato Minero Nacional, si no pierden los obreros.

Así mismo señaló que es una lástima que los trabajadores jóvenes hayan sido parte del acarreo que se llevó a cabo en muchos departamentos donde no se vio le futuro de estos trabajadores.

Fue claro al señalar que seguirá en pie de lucha y con la frente en alto recordándole a Sergio Medina, el compromiso que hizo con la base obrera de darle el pago de las cuotas sindicales, de las cuales aseguró que por su parte no las cobrará, ya que le pertenecen al Sindicato Minero Nacional.

“Este viernes por la mañana entré a trabajar portando la camiseta del Sindicato Minero, entré con la frente en alto y vi miradas de respeto, mirada de afecto y de apoyo, no hubo absolutamente ni una burla a mi persona, no recibí le bullying que quizá mis compañeros si lo van a recibir, por eso les pido que no se dejen, recuerden que son guerreros y de los diez napillos nos convertimos en más de mil”, finalizó.