Regresa Monclova 8mdp a Federación

Alcalde se compromete a gestionar recursos para efectuar el proyecto en el Mercado Fray Juan Larios

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El municipio tuvo que regresar a la Federación, el recurso que sería destinado a la construcción del mercado del sector oriente, al no aceptarse la prórroga solicitada para completar el total de ese recurso para el proyecto.

Sin embargo, el Alcalde Gerardo García Castillo reafirmó el compromiso de hacerlo posible, aun cuando la administración concluya, adjudicándolo como un proyecto personal.

El edil monclovense, detalló que siendo el último año de la administración, el municipio se encuentra en una etapa de transición, por tanto los recursos no aplicados se van quedando.

En el caso particular del proyecto del Mercado Fray Juan Larios, se regresaron poco más de 8 millones de pesos, que no se pudieron aplicar por el momento, pero se tiene el antecedente de las gestiones realizadas para que en un momento dado se pueda realizar.

“Hay varios fondos destinados que se detuvieron, estos recursos si llegaron a las cuentas del municipio pero se regresó, la prórroga solicitada no se autorizó”.

Reiteró que al no hacerlo posible dentro de la administración, se mantiene el compromiso de buscar los recursos necesarios para cumplir con el proyecto en beneficio de los comerciantes.