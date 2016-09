Renuncian a sindicato

Los 30 empleados de Technotrim hicieron oficial su separación de la CROC ante la JLCyA

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Apoyados por la abogada Susana Prieto Terrazas, 30 trabajadores de la empresa Technotrim acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para buscar la separación del sindicato de la CROC, ante las amenazas recibidas por los líderes.

Susana Prieto invitó a los trabajadores para abrir los ojos y defender sus derechos, además de interesarse por la política y el poder que tienen como obreros. Si los empleados de Technotrim cruzan los brazos y no producen, la empresa caerá y ellos no necesitarán de apoyo sindical.

“Es la fuerza de trabajo lo que hace multimillonarias a las empresas transnacionales, vamos a volver y a tener sesiones con ellos porque están a tiempo. A partir del 2 de octubre con los cambios de empresa, tienen 60 días para demandar y no tienen por qué perder su trabajo”.

Es una pena que los presidentes de las juntas estén tan desinformados ya que es pública la información que da el Director Ejecutivo en Estado Unidos, dijo. Aclaró, no demandará por el momento pero sí dejarán claro al sindicato de la CROC, 30 trabajadores decidieron no estar más con ellos por no representar sus intereses.

“No tienen porque estar manteniendo a una bola de sanguijuelas que sólo les quitan el dinero y no les dan cuenta de lo que hacen. Nunca son notificados sobre las mejoras que habrá en el contrato colectivo del trabajo cada dos años, si una persona alza la voz hará la diferencia”, comentó la abogada.