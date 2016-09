Reprueba resultados de Peña

“Nosotros los mexicanos siempre hemos estado en la mejor disposición de afrontar esta situación, superarlas pero si ver con mucha claridad que es lo que causa este tipo de embates económicos”, señaló.

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

En los cuatro años de Gobierno Federal, Monclova no se puede quejar, pero si han recibido un embate muy fuerte en materia de financiera, económica que ha dañado no sólo la economía de los ciudadanos, si no la economía de la operación de muchas de las Dependencias de Gobierno, la actividad, empresarial, comercial, señaló el Alcalde Gerardo García.

Destacó que ojala esto sea provocado por factores externos a nuestro País y no por decisiones mal tomadas que puedan estar afectando la economía del País.

Así mismo, dijo no estar de acuerdo con los resultados y medidas que ha tomado el Gobierno Federal.

“De alguna forma que en años pasados, la economía se reforzó, se disminuyó la deuda, había un sólido estado financiero de las finanzas del País, lo cual permitía controlar la inflación control la fluctuación de nuestra moneda y hoy está a la deriva tanto las finanzas se encuentra a la deriva y esto ha afectado la economía a nuestro País”, finalizó.