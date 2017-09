Resguardará PRONNIF a menor atacada por pitbull

La Procuraduría ya tuvo un acercamiento con los padres de las dos pequeñas agredidas por el perro

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Al salir del hospital la pequeña que fue agredida por un pitbull, quedará bajo resguardo de PRONNIF, informó la Subprocuradora Leticia Sánchez; indicó que se analiza también los señalamientos que apuntan a que su hermanita mayor también sufrió en pasadas fechas lesiones por el mismo can.

“Ya mandamos decirle al hospital mediante un oficio, primeramente Dios se mejore de salud ella al ser dada de alta quedará a nuestra disposición, esto no quiere decir que la voy a resguardar, quiere decir que voy a resolver su situación jurídica y mediante la investigación evaluaremos si se queda con familia de apoyo”, comentó.

En cuanto a los padres, dijo ya tuvo un acercamiento con ellos desde que se dio a conocer el hecho, en cuanto a las declaraciones de que el animal ya había atacado a la otra menor, hermana de la pequeña que sigue hospitalizada, debido a esto se realizarán las averiguaciones pertinentes y corroborar si existe una omisión de cuidados o no.

“Sanciones penales no nos enfocamos a eso, guardias provisionales, resguardar al menor, salvaguardar sus derechos e integridad es lo nuestro; en este caso, de ser así que la investigación arroje positivo que no era la primera vez que se daba una agresión del can hacia las menores, vamos a tomar cartas en el asunto ya sea con un familiar de apoyo, tanto el padre tiene derecho a pedirlas como la madre”, expuso.

En cuanto a los señalamientos de que ya había antecedentes ante PRONNIF por agresiones del padrastro hacia las niñas, comentó que han hecho investigación de campo sin embargo se han encontrado con que en esa casa ya habían vivido otras personas en ese mismo domicilio, aun así la indagatoria no ha concluido y se tiene como prioridad el bienestar de ambas menores. En tanto las primeras revisiones médicas de la hermanita mayor, dijo se tuvieron buenos resultados aunque se mantiene bajo resguardo de PRONNIF.

Sobre el estado de salud de la pequeña que sigue hospitalizada, Sánchez indicó que le reportan que sigue en terapia intensiva aunque estable y bajo vigilancia sobre la evolución de su salud.