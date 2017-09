Rompe Sección 288 con Sergio Medina

El pleno también acordó por unanimidad, desconocer a todos los funcionarios nacionales

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Por acuerdo del pleno, el comité local de la Sección 288 que dirige Eduardo Jordán Mancha, desconoce a Sergio Medina Ibarra como Dirigente Nacional del Sindicato Democrático, así como a todos los Funcionarios nacionales.

Lo anterior luego de que Medina no ha respondido a su petición de destitución del Presidente del Consejo, Guadalupe Valadez, por lo que también cancelarán el envío de cuotas sindicales.

En entrevista, el Secretario General Local, Jordán Mancha, fue muy claro al señalar que en vista de que no han tenido respuesta de Sergio Medina, a través de un comunicado ni siquiera una llamada telefónica, tomaron la decisión bajo pleno de romper toda relación con el Dirigente Nacional así como la de sus Funcionarios.

La ruptura total, la señaló tras sostener que Sergio Medina, no es dueño del Sindicato Nacional Democrático, además no cuenta con ningún laudo ni toma de nota que lo acredite como Dirigente Nacional, sino que todos los trámites aún están en proceso, así como las impugnaciones que tiene el Sindicato Minero ante los procesos llevados a cabo como los recuentos en las Secciones locales y por ello decidieron que hasta no recibir resolución definitiva a los laudos, será cuando lo reconozcan como Dirigente Nacional.

Por lo pronto, las puertas del Comité local de la 288, fueron cerradas totalmente para Sergio Medina, ya que no mostró respeto hacía el comité local y por ello, dijeron no respetar al Comité Nacional Democrático.

“Supe que tomaron un acuerdo los pocos Funcionarios Nacionales que están ahí, donde concertaron cero contacto con la 288, e incluso dijeron que si se iba Guadalupe Valadez, se irían todos, y en ese sentido nosotros nos ponemos de la misma manera y si ellos no tienen respeto nosotros actuaremos de la misma manera”, expresó.

Es por ello que también tomaron la decisión de ya no enviar las cuotas al Sindicato Nacional Democrático, que equivalen a 400 mil pesos aproximadamente mensuales, por lo que solicitarán a la empresa a través de un oficio, cancelar en el envío de cuotas que se supone el 30 de septiembre se enviaría al gremio de Sergio Media.

Prácticamente esto viene a ser el rompimiento con el Secretario General, que a final de cuentas ha hecho de las suyas al ignorar completamente a los funcionarios locales, pero sobre todo faltarles al respeto con actitudes que señalaron no son de un Dirigente Nacional.