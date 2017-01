Ronda en Presidencia ‘fantasma’ del reajuste

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

El Tesorero Municipal, Juan Carlos Terrazas no descartó la posibilidad de un recorte de personal, ante la fuerte carga financiera que tendrá el municipio en el 2017, derivado de aumentos como la gasolina.

Señaló que por ahora no es una prioridad, sin embargo en determinado momento si se requiere ahorrar más recursos, se daría de baja a personal pero ya no se estarían cubriendo los puestos.

“No está como prioritario el tema, tenemos el personal básico, pero definitivamente si se fueran algunas plazas no se recuperarían, las personas, excepto Seguridad Pública, por ahí pudiera haber un ahorro.

“Cargamos otros incrementos, en el ejercicio, inició el sistema de pensiones, varios aspectos incluidos, se quitan recursos de otros rubros se dejan de pagar”, dijo el encargado de las finanzas municipales.

Recalcó que dentro del plan de ahorro para el ejercicio 2017, aún no se contempla un reajuste, pero en definitiva se podría aplicar de ser necesario.

“Estamos haciendo lo posible para que esta carga financiera no impacte más, pero si se complica porque le dejas de pagar algunos proveedores porque no completas con el recurso que tienes, para efecto del ingreso se cubra todo lo demás, es la parte delicada ahorita no le debemos ni Hacienda ni a la Secretaría de Finanzas”.

Afirmó que se requiere mucha disciplina en los gastos, aunque a veces no se logra al 100 por ciento, cumplir con los compromisos importantes, en el rubro de proveedores se tiene adeudo pero no hay un mayor rezago.