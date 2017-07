Saquean la pista de tartán SUMARIO

Se robaron 9 rejillas del drenaje pluvial; las repondrá constructora

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Tras confirmar el robo de rejas del drenaje pluvial que se encontraban instaladas en la pista de tar-tan de la Unidad Deportiva, el Alcalde Gerardo García Castillo señaló que estas se repondrán.

Señaló que personas mal intencionadas aprovecharon que mientras se realizaba la instalación de paso sintético, los portones se quedaban abiertos, y sustrajeron por lo menos nueve rejillas.

“Los accesos se quedaron abiertos varias veces eso ocasionó que alguien se aprovechara de ello para robarlas, aunque no tenemos reporte oficial de robo, son cosas que no se pierden, así que se las llevaron, yo le decía al constructor que se las robaron pero a él a nosotros no”.

En este sentido, dijo que no se tiene reporte de más robos o actos de vandalismo en el lugar, contrario a ello la ciudadanía está aprovechando los renovados espacios.

“La Ciudad Deportiva una de las áreas de mayor afluencia, se registran casi 4 mil visitas a diario, es un lugar concurrido y cada vez hay más demanda para la utilización de la unidad.

“(Hay) Mas equipos que quieren entrenar ahí, está mejor que nunca, aumento en un 700 por ciento el uso, el área de Club Rayados ya no es privada ahora hay una serie de torneos para todos equipos”, señaló el edil Monclovense.

“La Ciudad Deportiva ha crecido mucho, hemos recibido el agradecimiento de las madres de familia que acompañan a los niños al entrenamientos, ellas pueden caminar y hacer ejercicio, sus esposo aprovechar las actividades”.

Resaltó que la ciudad deportiva es un espacio familiar, las puertas se abren desde temprana hora, y para que los ciudadanos lo aprovechen se habilitaron todos los accesos, además se ilumino en su totalidad el interior.