Saquearon el CAM 14

Maleantes destrozaron una ventana y una puerta, se llevan 5 monitores

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Luego que la Policía Escolar y Servicios Educativos informaron que no faltaba nada en el Centro de Atención Múltiple 14; el día de ayer Félix Rodríguez expresó que si robaron material eléctrico y dañaron ventanas que no estaban reforzadas.

El jueves 5 de enero, amantes de lo ajeno ingresaron al CAM 14 mientras el velador estaba distraído, destrozaron una ventana y una puerta. Al ser interrogados los elementos de la Policía Escolar, dijeron que no se habían llevado nada.

El día de ayer Félix Alejandro Rodríguez comentó que siempre sí se suscitó un robo en las instalaciones, el cual fue de 5 monitores y solamente uno funcionaba. La supervisora de la zona 203 Graciela Mata informó que al entrar a las instalaciones se percataron que los monitores estaban rotos en el canal.

Fue la tercera vez que personas ajenas roban en la supervisión, aprovecharon que una ventana no estaba reforzada para estirarla y poder romper el vidrio e ingresar. También dañaron una ventana más pequeña y de ahí, sustrajeron los aparatos electrónicos, los restos los dejaron entre la escuela primara y el CAM.

“Siempre nos roban, la vez anterior se llevaron una mesa de trabajo y antes de eso un aparato de aire, el velador dijo que no se dio cuenta y no pudo hacer nada. Se ha perseguido a jóvenes que sólo buscan el cobre para venderlo y comprarse drogas o bebidas, también hemos hablado a Seguridad Pública pero no se ha recuperado nada”, dijo.