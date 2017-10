Se ‘ataca’ Tesorero con sindicalizados

No les autoriza la contratación de personal, pero sí avala el ingreso de empleados de confianza, acusa líder sindical

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

El Sindicato de Burócratas del municipio, sigue en espera de que autoridades municipales autoricen la contratación de nuevas plazas, y es que mientras la Tesorería Municipal señala que no se puede asignar recurso para más personal, si ingresaron a nuevos empleados de confianza.

Jesús Rivera Quintero, dirigente de los trabajadores sindicalizados de Monclova, manifestó que desde el mes de junio presentaron la solicitud para cubrir plazas que están vacantes, debido a que falta personal en las áreas de mayor operatividad como son limpieza y parques y jardines.

“Hemos ido al departamento de Recursos Humanos ahí nos dicen que tienen que contar con la aprobación del Tesorero Municipal pero se argumenta que es el último año de la administración no se debe contratar personal.

“El problema es que nosotros tenemos para nuevo ingreso pero se nos ha negado la oportunidad de ingresarlos, pero sí contrataron a 25 nuevos empleados de confianza”.

Dijo que, la insistencia de contratar más personal es para dar abasto en los trabajos de campo, ahí es donde realmente se requiere de más recurso humano para trabajar.

Sin embargo, las autoridades municipales pretendían sindicalizar a personal de administrativo, inclusive surgió una propuesta de contratar a la directora de un departamento.

Comentó que, se tiene al menos una propuesta de 26 personas para nuevo ingreso en el Sindicato de Burócratas, para cubrir las necesidades en áreas operativas.

“Nosotros queremos ayudar a que ingresen al sindicato el personal de confianza que anda en el campo, hay muchas necesidades el interés es para gente del campo, querían meter gente de confianza administrativo no caben aquí en el sindicato, pretendían sindicalizar a una directora y eso no se puede permitir, hay que seleccionar gente si vamos a meter gente conflictiva que no le gusta trabajar no se puede”.