Se reencuentran madre e hija

La menor se fue de su casa en Acapulco, Guerrero sin permiso para venirse a Coahuila

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

El Ayuntamiento que encabeza el Alcalde Gerardo García Castillo apoyó a una niña originaria de Acapulco, Guerrero a reencontrarse con su mamá. La jovencita de 16 años de edad arribó en la Ciudad de Monclova hace dos semanas, quien salió de su casa sin el permiso de sus padres para viajar con una tía.

La niña Litzy Campos solicitó el auxilio directamente al despacho recomendada por personas de las colonias del Oriente. La joven originaria de Acapulco Guerrero argumentó que con engaños fue traída hasta el Estado de Coahuila, señaló el Edil.

“Preocupada vino, pidió auxilio, se le puso a disposición del Departamento Jurídico, se le estuvo dando hospedaje en Casa Hogar, después de ello nos comunicamos con el Alcalde de Acapulco, tengo relación buena con él y por conducto, nos comunicamos con su madre”, señaló.

El día de ayer la mamá de Litzy Campos Bruschete, la señora Rosy Bruschete arribó a la Ciudad de Monclova donde pudo localizar a su hija a través de las personas que le mandaron llamar, posteriormente agradecieron al Alcalde personalmente por el apoyo que se le brindó a su hija, así mismo del apoyo para el viaje de ambas para el regreso.

Explicó la mamá de Litzy que hace unas semanas el 27 de Agosto se vino la menor sin permiso de Guerrero, “no me di cuenta que se vino con una mujer pariente del papá de mi hija, yo hablé con ella para preguntarle si se trajo a mi hija, pero ella me dijo que no, así que la seguí buscando allá en mi Estado”.

Fueron tres semanas las que Litzy estuvo acá en Monclova, la mantuvieron incomunicada porque le quitaron su celular, y extrañamente en su cuenta de Facebook publicaron que se encontraba en otro Estado del sur del País.

“No sé por qué querían engañarnos, mi hija dice que ya no estaba a gusto en esa casa por el trato que le dieron ya no le daban de comer y querían que se pusiera a trabajar, ella lo que quería era venir a estudiar”, explicó.

La señora Bruschete agradeció al Alcalde todo el apoyo brindado porque recuperó a su hija y ahora podrán regresar sanas y salvas a su lugar de origen.