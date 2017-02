Se respetó la ley en juicio del menor

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

La PRONNIF considera se aplicó la ley que establece que no hay enjuiciamiento para menores de 14 años, sin embargo, durante el juicio solicitaron que Javier “N” continúe con su supervisión y con su

rehabilitación.

“Se aplicó la ley respecto a lo que se debía, como bien lo conocemos las legislaciones establecen que un adolescente menor de 14 años no puede ser enjuiciado conforme a la ley de adolescentes en conflicto con la ley; fue oportuno que los jueces checarán la situación que el menor no salga de su domicilio en tanto no continúe con sus procesos terapéuticos pertinentes”, expuso.

Lizeth Hernández titular de PRONNIF, dijo que en su momento estableció que se les encomendará la supervisión y seguimiento pertinentes, aunque no se ha hecho no descarta que el juzgado se los solicite formalmente para asegurar la familia del menor cumpla la sanción del juez.

En cuanto a que la madre de Diana considera que no se le hizo justicia, la titular de PRONNIF dijo que los jueces actuaron conforme a derecho y como la ley lo marca, por lo que de forma respetuosa dijo se limitaba a hablar de la legalidad del proceso.

“Respecto a eso no tengo ningún tipo de comentario, se hizo conforme la ley y ese el marco como abogados y como el juez, se tuvo que seguir”, puntualizó.