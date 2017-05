Sector Oriente está con Lupita Oyervides

REDACCIÓN/EL TIEMPO

Con gran aceptación y el deseo de cambiar el rumbo de Monclova, el sector Oriente se manifestó a favor de Lupita Oyervides candidata a la alcaldía por el PRI a quien le reiteraron su apoyo este próximo 4 de Junio.

Desde temprano la candidata del Revolucionario inició su agenda en territorio para saludar personalmente a cada familia, entregar sus propuestas y escuchando las necesidades de la comunidad.

“Agradezco el recibimiento de los vecinos del Oriente, donde recorrí cada calle y me doy cuenta que es un sector olvidado, no es posible que no cuenten con las necesidades básicas como agua y drenaje”, indicó.

“Tengo la experiencia y sé que puertas tengo que tocar para bajar recursos, vamos a analizar obras que si sean necesarias y beneficiar a los sectores que así lo requieran”, recalcó.

La Familia Cárdenas Rodríguez de la Col. 20 de Noviembre reiteraron el apoyo a Lupita Oyervides candidata a la alcaldía y a Miguel Ángel Riquelme candidato a gobernador por ser la mejor opción.

“Mi familia y yo vamos a votar por Lupita para que sea la primera alcaldesa de Monclova y por Miguel Ángel Riquelme como gobernador porque tienen propuestas que si van a cumplir y se preocupan por la comunidad”, indicó Adelaida Rodríguez.

“Seguimos sumando voluntades, a cada colonia que recorremos nos dan su confianza y no los vamos a defraudar, este 4 de Junio seré la alcaldesa que Monclova necesita”, finalizó.