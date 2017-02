Semiparalizado el Centro de Justicia

Digitalización de expedientes retrasa trámites

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Pese a que se busca mejorar el sistema de expedientes en el Centro de Justicia, ha generado pérdida de tiempo en espera, todo ante la falta de capital humano, informó el presidente del Colegio de Abogados, Roberto Ramírez García, quien dijo la digitalización ha retrasado varios trámites que en un principio eran más sencillos.

“La mayoría de los colegiados se quejan de las largas filas que se forman, por la espera que ahora tenemos ante el nuevo sistema que se ha implementado sobre la digitalización de expedientes; la falta de capital humano ha hecho que falle la operatividad dejando colapsado al Centro de Justicia”, declaró.

Dijo reconocer que con los nuevos sistemas tienen como objetivo mejorar, pero la falta de personal para la captura de los expedientes es escaso y ha implicado que se formen largas filas al interior del Centro de Justicia sólo para presentar un escrito; además de que los funcionarios de los juzgados tienen que digitalizar cada una de sus actas lo que también representa pérdida de tiempo.

Explicó que ahora para poder litigar en el Centro de Justicia, deben presentar cada uno de los escritos ya que sin ellos no inician los procesos, y si no hacen fila no presentan su escrito.

“Se pierde con esto el principio de la administración de la justicia de una manera pronta y expedita, hemos presentado la solicitud a la Magistrada Presidente en el Estado y otros Magistrados pero el problema es que no tienen el recurso humano necesario”, reiteró.

Aunque comentó la desaparición de algunos juzgados también ha generado retrasos en los procesos en general, aunque el objetivo es bueno, las nuevas medidas están afectando al interior Centro de Justicia.

“El retraso de los procesos siempre ha sido generalizado, no contamos con jueces suficientes, contamos con 2.5 jueces por cada 100 mil habitantes en el estado de Coahuila, en la República Mexicana normalmente son 3 jueces por cada 100 habitantes; que está muy por debajo del estándar internacional que marca al menos 15 jueces por cada 100 mil habitantes, no llegamos ni siquiera a los 3 aquí en Coahuila”, sostuvo Ramírez García.

De igual forma dijo que no existe una verdadera autonomía del Poder Judicial, y considera sigue sometido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo; en donde asegura hay valores entendidos y comparo con Estados Unidos en donde la separación de poderes es notoria.

“Allá el Presidente Donald Trump habla del veto migratorio y el Poder Judicial lo ha suspendido por que existe una verdadera autonomía, es lo que envidiamos, que exista una verdad autonomía en la separación de poderes y aquí no se surte”, puntualizó.