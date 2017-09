Señalan presunto contubernio de Policía Federal y autobuses

Melba Farías relató como un grupo de vendedores que rentó un camión para viajar a México fue víctima de los elementos

VERÓNICA PRECIADO/REPORTERA

Molesta por el abuso en contra de los comerciantes, Melba Farías Zambrano denunció a elementos de la Policía Federal quienes los bajaron del camión donde viajaban desde la Ciudad de México, luego de hacer sus compras.

La dirigente de la Unión de Comerciantes Ambulantes, dijo que las fuerzas federales cometieron un abuso, no sólo con ellos, sino también con personas que venían de la Ciudad de Monterrey, de viajes turísticos.

“A nosotros que ni culpa teníamos, nosotros rentamos un camión de servicio de turismo de la Ciudad de Saltillo, todos los lunes lo hacemos para ir de compras a México, cuando llegamos al paradero del Monkeys nos bajaron aquí y se llevaron dos cajas eran las únicas que traíamos”.

Refirió que la Policía Federal tiene cierto contubernio con la línea de autobuses Coahuilenses, porque ahí estaban algunos camiones y querían que la gente se subiera.

“Por dos cajas que se quedaron nos quitaron el camión, porque según ellos estamos haciendo servicio de carga, nos metieron a Grúas Chávez y ahora tenemos que pagar 38 mil pesos de multa, es injusto”.

Recalcó que es una injusticia por parte de la Policía Federal, porque no les permiten cargar la mercancía que surten en la Ciudad de México para sus negocios.

“No vamos a ocupar fleteros ni nada, para eso rentamos el camión, ellos nos dicen que no podemos hacer eso, camión de transporte para trasladar mercancía, es injusto eso, ya no hay manera, no dejan trabajar, ¿qué quieren que se convierta, en pueblo de delincuentes al no dejarnos trabajar?”.

Comentó que sobre el hecho, se mandó una denuncia de manera directa a las oficinas de la Policía Federal en México, mientras los abogados ya están viendo la situación.

“Yo hable ayer a México me dijeron que son operativos que se hacen, por exceso de dimensiones, a ello les correspondía checar, por qué ese contubernio con los Coahuilenses, no se vale, nosotros no podemos viajar ahí, es servicio demasiado caro, sólo a Monterrey cuesta 800 pesos aquí con el servicio que nosotros contratamos pagamos 200 pesos”.

Agregó que el costo del viaje a la Ciudad de México, es de mil 650 pesos normal, pero los comerciantes sólo pagan mil pesos.