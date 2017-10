‘Si cayó Napo, que no caiga Medina’

Advierte secretario que si no se va, convocarán a convención

MARCO ESCALERA /REPORTERO

“Si Sergio Medina dice que no va a cumplir caprichos, nosotros menos, más le vale que se vaya o tomaremos otras medidas como convocar a una Convención, si cayó Napoleón Gómez Urrutia, que no caiga Medina,” fueron las palabras del Secretario General de la Sección 147, Ismael Leija Escalante ante la declaración del Dirigente Nacional del Sindicato Democrático al señalar que no va a renunciar a su cargo.

Con voz determinante, Leija Escalante, pidió que alguien del Comité Ejecutivo Nacional, debe hablar con Sergio Medina Ibarra con el objetivo de ubicarlo y aconsejarlo de la mejor manera, ya que anda totalmente desubicado y fuera de control y perdido en cuanto al rumbo sindical se refiere.

Y es que para el dirigente local, quien hasta ahora ocupa la Secretaría General del Sindicato Democrático, ha cometido una serie de errores garrafales, como el recuento perdido en la Sección 265 de Hércules, así como su pésima actitud que ha tenido para los comités locales de esta Ciudad.

Al cuestionare si las puertas de su gremio local están abiertas para Medina Ibarra, respondió que de ninguna manera le van a permitir el acceso a la 147, ya que tuvo mucho tiempo para hacerlo, incluso desde el momento en que se le solicitó la destitución de su Presidente del Consejo.

Es por eso que pidió directamente que tome la decisión de irse solo tras considerar que la gente ya no lo quiere, incluso se atrevió a señalar que si los Obreros piden la salida de Leija Escalante, se va por dignidad, sin embargo al empeñarse Medina a su Cargo Nacional, agregó que los está obligado a tomar otras medias como acordar una convención.