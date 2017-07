Sigue detenida remodelación de Urgencias

La Iniciativa Privada insistirá ante autoridades la aplicación de recursos a la Clínica 7 del Seguro Social

CRISELDA FARÍAS

INFONOR/EL TIEMPO

La remodelación de Urgencias del IMSS está detenida al no autorizarse los recursos completos por lo que aplicaron un plan de mejora en atención a pacientes, manifestó Ricardo Gutiérrez González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Dijo que el Delegado del Seguro Social en el estado, Enrique Ramón Orozco Besenthal, les comunicó a la iniciativa privada que no se han autorizado los recursos completos para el área de urgencias, que tienen años pidiendo para su ampliación.

Para contrarrestar eso, les informó que establecieron un plan para mejorar la atención en el área de urgencias, de modo que ahora se trata de seleccionar previamente a los pacientes de acuerdo a la gravedad, por personal capacitado que los está recibiendo.

Además reacondicionaron la sala de espera de urgencias y el control del acceso, también hay más personal, comentó.

Gutiérrez González, indicó que han insistido mucho en la ampliación de urgencias porque la población derechohabiente ha crecido y se necesita no sólo un espacio más amplio sino un quirófano exclusivo para urgencias.

Al parecer, habrá una partida adelantada para adecuaciones en lo general del hospital de Monclova en el presente año, como lo están haciendo en San Buenaventura, Nueva Rosita, Piedras Negras y Saltillo, dijo.

Destacó que las autoridades y hasta legisladores no están ajenos a la necesidad del Instituto en Monclova, pero los presupuestos se deciden de acuerdo a prioridades, de manera que continuarán insistiendo para que llegue el recurso a la región.